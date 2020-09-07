AÖF yaz okulu sınav giriş sayfası | AÖF yaz okulu sınavı tarihleri 2020

2019-2020 Eğitim yılının AÖF yaz okulu sınav süreci başladı. Koronavirüs salgınından dolayı online olarak uygulanan AÖF yaz okulu için sınav giriş linki haberimizde...

AÖF YAZ OKULU SINAVI GİRİŞ NASIL YAPILIR?

AÖF öğrencileri yaz okulu sınavı için https://esinav.anadolu.edu.tr/ adresinden giriş yapmaları gerekmektedir.

AÖF YAZ OKULU SINAVI GİRİŞ

AÖF YAZ OKULU SINAV TARİHLERİ 2020

Yeni Koronavirüs önlemleri kapsamında, Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin Yurtiçi ve Yurtdışı Programlarının 2019-2020 Öğretim Yılı Yaz Okulu Sınavları, İnternet tabanlı ortamlarda çevirimiçi yapılacaktır.

Yaz Okulu Sınavları, 05 Eylül 2020 Cumartesi gününden başlayarak 09 Eylül 2020 Çarşamba günü 23.59’a kadar (Türkiye saatiyle) 5 gün erişime açık olacaktır.