AÖF yaz okulu sınav merkezi güncelleme için son gün! AÖF yaz okulu sınavı ne zaman?

Açıköğretim Fakültesi akademik takvimi merakla araştırılıyor. Yaz okulu sınavı, ikinci üniversite kayıtları, yatay geçiş başvuruları... AÖF yaz okulu sınavı ne zaman yapılacak? İşte AÖF sınavları ile ilgili son gelişmeler...

YAZ OKULU SINAV MERKEZİ TERCİH DUYURUSU

Değerli öğrencilerimiz Yaz Okulu Sınavlarının tüm il ve ilçe sınav merkezlerinde yapılması planlanmaktadır. Ancak öğrenci sayısı yetersiz olan ilçe sınav merkezlerinde öğrenciler bağlı oldukları il sınav merkezlerinde sınava alınabileceklerdir.

Yaz Okulu Sınav Merkezi değişikliğinizi aof.anadolu.edu.tr adresinin Öğrenci Otomasyonu'ndan Yaz Okulu Sınav Merkezi Güncelleme kısmından son değişiklik tarihi olan 05 Ağustos 2020 günü saat 23:59’a kadar yapabilirsiniz.

YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

AÖF yaz okulu sınavı 5 Eylül tarihinde yapılacak.

AÖF YATAY GEÇİŞ YAPMAK İSTEYENLER

2020-2021 Öğretim Yılı Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerine Yatay Geçiş ile başvuru yapmak isteyen adayların;

Merkezi Yerleştirme Puanı ile Yatay Geçiş Başvurularını 1 Ağustos – 15 Ağustos 2020Kurumlararası Yatay Geçiş Başvurularını ise 1 Ağustos – 25 Ağustos 2020 tarihleri arasında aşağıda belirtilen belgeleri ilgili Fakülteye posta, kargo vb. ile göndererek yapmaları gerekmektedir.

Yatay Geçiş Başvurusu kabul edilen adayların listesi 11 Eylül 2020 tarihinde www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresinde duyurulacaktır.

Yatay Geçiş Başvurusu Kabul Edilen Adayların Kayıtları 14 - 18 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacaktır.

Kayıtlı olunan üniversitelerden alınacak yatay geçişe engel bir durum olmadığına dair belge (kayıt hakkı kazanan öğrencilerden kayıtlar esnasında istenecek).

AÖF İKİNCİ ÜNİVERSİTE KAYITLARI BAŞLADI MI?

AÖF ikinci üniversite kayıt tarihleri araştırılıyor. AÖF 2020-2021 takvimi henüz yayınlanmadı. Geçen yıl akademik takvimde ikinci üniversite kayıtları 2 Eylül tarihinde başlamıştı.