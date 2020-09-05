AÖF yaz okulu sınavı giriş linki | AÖF yaz okulu online sınavı için son gün ne zaman?

2019 - 2020 Eğitim yılının AÖF yaz okulu sınavları bugünden itibaren başladı. AÖF yaz okulu sınavına katılan öğrenciler, AÖF yaz okulu online sınavının nasıl uygulanacağını merak ediyor. Aynı zamanda AÖF yaz okulu sınavları ne zaman sona erecek sorusuna da yanıt araştırılıyor. İşte AÖF yaz okulu sınavı hakkında bilinmesi gerekenler...

AÖF YAZ OKULU ONLİNE SINAVINA GİRİŞ NASIL YAPILIR?

Sınava katılmak için bilgisayar, tablet ya da cep telefonundan giriş yapabilirsiniz. Sınava, AÖF resmi web sitesinde yer alan sınav linkine tıklayak giriş yapabilirsiniz.

Sınava katılmak için T.C kimlik nuamrası ve şifresi yeterli olacaktır. Sınavlarda her ders 30 sorudan oluşuyor ve süre 40 dakika. Sorular arasında ileri ya da geri gidilme imkânı olmadığı için işaretleme yapmadan geçtiğiniz soru boş bırakılmış olarak kabul edilecektir.

Sınav esnasında bağlantı nedeniyle sınavı tamamlayamazsanız 9 Eylül'e kadar sınavınıza kaldığınız yerden devam edebilirsiniz.

AÖF YAZ OKULU ONLİNE SINAV GİRİŞİ İÇİN TIKLAYINIZ





AÖF YAZ OKULU ONLİNE SINAVLARINDA SON GÜN NE ZAMAN?

AÖF yaz okulu sınavları yurt içi ve yurt dışı programları 5 Eylül'den başlayak 9 Eylül 23.59'a kadar erişime açık olacaktır. İstediğiniz gün ve saatte sisteme giriş yaparak sınava katılabilirsiniz. Son günlere kalmanız bağlantı problemlerine yol açabilir.