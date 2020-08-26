AÖF yaz okulu sınavı ne zaman? 2020 AÖF yaz okulu nasıl uygulanacak?

Açıköğretim sistemi yaz okulu sınav tarihleri duyurusu yayımlandı. AÖF öğrencileri bilgi edinmek için arayışa koyuldu. Peki AÖF yaz okulu sınavı ne zaman, nasıl uygulanacak?

AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN?

Yaz Okulu Sınavları, 05 Eylül 2020 Cumartesi gününden başlayarak 09 Eylül 2020 Çarşamba günü 23.59’a kadar (Türkiye saatiyle) 5 gün erişime açık olacaktır.

AÖF YAZ OKULU NASIL UYGULANACAK?

Yeni Koronavirüs önlemleri kapsamında, Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin Yurtiçi ve Yurtdışı Programlarının 2019-2020 Öğretim Yılı Yaz Okulu Sınavları, İnternet tabanlı ortamlarda yapılacaktır.