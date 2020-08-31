AÖF yaz okulu sınavı ne zaman, nasıl olacak? AÖF yaz okulu sınavı online mı olacak?

AÖF yaz okulu sınavının günü ve saati belli oldu. Aynı zamanda nasıl uygulanacağı açıklanan AÖF yaz okulu sınavı, öğrencileri meraklandırdı. İşte AÖF yaz okulu sınavı hakkında merak edilenler...

AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN?

AÖF yaz okulu sınavı 5 Eylül 2020 Cumartesi günü uygulanacak.

AÖF YAZ OKULU SINAVI NASIL UYGULANACAK?

Yaz okulu sınavları 5 Eylül 2020 tarihlerinde pandemi şartlarının elvermesi durumunda yüz yüze yapılacaktır. Aksi bir durumda sınav çevirimiçi olarak gerçekleştirilecektir.