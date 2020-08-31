31.08.2020 - 11:13 |
AÖF yaz okulu sınavı ne zaman, nasıl olacak? AÖF yaz okulu sınavı online mı olacak?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Güz ve Bahar Dönemi sınavları sona erdi. Bu sınavlarda başarısız olan adaylar, AÖF yaz okulu sınavına kaldı. Peki AÖF yaz okulu sınavı ne zaman, nasıl olacak? AÖF yaz okulu sınavı online mı olacak?
AÖF yaz okulu sınavının günü ve saati belli oldu. Aynı zamanda nasıl uygulanacağı açıklanan AÖF yaz okulu sınavı, öğrencileri meraklandırdı. İşte AÖF yaz okulu sınavı hakkında merak edilenler...
AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN?
AÖF yaz okulu sınavı 5 Eylül 2020 Cumartesi günü uygulanacak.
AÖF YAZ OKULU SINAVI NASIL UYGULANACAK?
Yaz okulu sınavları 5 Eylül 2020 tarihlerinde pandemi şartlarının elvermesi durumunda yüz yüze yapılacaktır. Aksi bir durumda sınav çevirimiçi olarak gerçekleştirilecektir.
İstanbul’un göbeğinde kapkaç dehşetiİstanbul Şişli’de cadde üzerinde bekleyen motosikletli şahıslar, yolda yürüyen kadının kulağından cep telefonunu kapkaç yaptı. Neye uğradığına şaşıran kadın kapkaççıların arkasından bağırırken, o anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. Şahısların sabahtan bu yana yarım saat aralıklarla 3’üncü kapkaçı gerçekleştirdikleri ortaya çıktı.