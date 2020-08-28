AÖF yaz okulu sınavı ne zaman, nasıl yapılacak? Tarihler belli oldu...

AÖF 2020 yaz okulu sınavları ile ilgili daha önceden sınavların elektronik ortamda yapılacağı duyurulmuştu. Yapılan açıklamaya göre yeni koronavirüs önemleri kapsamında, Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin Yurtiçi ve Yurtdışı programlarının 2019-2020 öğretim yılı az okulu sınavları internet tabanlı ortamlarda yapılacaktır, denildi.

AÖF YAZ OKULU SINAVLARI NE ZAMAN?

Yaz Okulu Sınavları, 05 Eylül 2020 Cumartesi gününden başlayarak 09 Eylül 2020 Çarşamba günü 23.59’a kadar (Türkiye saatiyle) 5 gün erişime açık olacaktır.

KLAVYE ÖĞRETİMİ DERSİ YAZ OKULU UYGULAMA SINAVI

2019-2020 Öğretim Yılı Yaz Okulu Sınavı kapsamında "Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Önlisans Programı" ile "Tıbbi Sekreterlik ve Dokümantasyon Önlisans Programı" derslerinden “Klavye Öğretimi” uygulama sınavı 07-09 Eylül 2020 tarihleri arasında Açıköğretim Fakültesi bürolarında yüz yüze yapılacaktır.

Uygulama sınavınıza ait Sınav Giriş Belgeniz öğrenci sayfanızda yayınlanacaktır.

Konu ile ilgili sorunlarınız için AÖF Staj ve Uygulama Koordinatörlüğünün klavyeogretimi@anadolu.edu.tr adresinden iletişime geçebilirsiniz.