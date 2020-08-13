AÖF yaz okulu sınavı yüz yüze mi yapılacak? AÖF yaz okulu sınavı ne zaman?

AÖF yaz okulu sınavını bekleyen öğrencielr sınavın elektronik ortamda yapılıp yapılmayacağını araştırıyor. Açıköğretim Fakültesi'nden konu ile ilgili duyuru yapıldı mı?

YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Yaz okulu sınavları 5 Eylül 2020 tarihinde pandemi şartlarının elvermesi durumunda yüz yüze yapılacaktır. Aksi bir durumda sınav çevrimiçi olarak gerçekleştirilecektir.