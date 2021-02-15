AÖL 1. dönem sınavları için geri sayım! Son Dakika: AÖL sınav duyurusu

AÖL ertelenen sınavlar için son dakika duyurusu yayınladı. Açık Öğretim Kurumları 2020-2021 yılı 1. dönem sınavları online (çevrimiçi) olarak yapılacak. Sınav tarihleri için duyuru yayınlandı.

AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?

Koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen AÖL sınavları 25 Şubat - 1 Mart tarihleri arasında yapılacak. Sınavlar online olarak gerçekleşecek.

Online sınav uygulaması yurt içi ve yurt dışında Türkiye saatine göre yapılacak. Öğrenciler T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile AÖK bilgi yönetim sistemine giriş yaparak online sınava katılım sağlayacak.

AÖL SINAV DUYURULARI İÇİN TIKLAYINIZ