15.02.2021 - 16:23 |
AÖL 1. dönem sınavları için geri sayım! Son Dakika: AÖL sınav duyurusu
Açık Öğretim Lisesi 1. dönem sınavları için araştırmalar sürüyor. Koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen AÖL 1. dönem sınavları için duyuru yapıldı. Sınavların yapılacağı tarihler belli oldu. Çevrimiçi gerçekleşecek olan AÖL sınavları ne zaman yapılacak?
AÖL ertelenen sınavlar için son dakika duyurusu yayınladı. Açık Öğretim Kurumları 2020-2021 yılı 1. dönem sınavları online (çevrimiçi) olarak yapılacak. Sınav tarihleri için duyuru yayınlandı.
AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?
Koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen AÖL sınavları 25 Şubat - 1 Mart tarihleri arasında yapılacak. Sınavlar online olarak gerçekleşecek.
Online sınav uygulaması yurt içi ve yurt dışında Türkiye saatine göre yapılacak. Öğrenciler T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile AÖK bilgi yönetim sistemine giriş yaparak online sınava katılım sağlayacak.
AÖL SINAV DUYURULARI İÇİN TIKLAYINIZ
Yüksekova merkezine inen kurt, yiyecek aradıHAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan soğuk havalar, yaban hayvanlarını da olumsuz etkiledi. Dağda yiyecek bulamayan bir kurt, gündüz saatlerinde ilçe merkezine indi. Kurdun yiyecek araması, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.