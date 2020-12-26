AÖL açık lise sınavları ne zaman, online mı? MEB AÖL online sınav giriş ekranı ve 2020 sınav tarihleri ile ilgili detaylar...

Açık lise sınavları tarihleri ayrıntıları takip edilen konular arasında bulunuyor. 2019-2 döneminde sınava girememiş yurt dışı Ortadoğu (K.K.T.C hariç) programına kayıtlı öğrencileri için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklama geldi. Peki 2020 açık lise sınavları ne zaman? AÖL sınavları online mı olacak?

AÇIK LİSE SINAVLARI NE ZAMAN? AÖL SINAVLARI ONLINE MI YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı, "Yurtdışı (Ortadoğu) Programına Kayıtlı Öğrencilerimizin Dikkatine" adlı duyuruda şunları paylaştı;

"2019-2 DÖNEMİNDE SINAVA GİREMEMİŞ YURTDIŞI ORTADOĞU (K.K.T.C hariç) PROGRAMINA KAYITLI ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE

2019-2. DÖNEM SINAVI 26-27/12/2020 TARİHLERİNDE ONLİNE 3 (ÜÇ) OTURUM OLARAK YAPILACAKTIR.

ÖĞRENCİLER ŞİFRE VE ÖĞRENCİ NUMARALARI İLE SİSTEME GİRECEKLER VE ÖĞRENCİ GENEL BİLGİLERİ ALANINDA YER ALAN ONLİNE SINAV BUTONUNDAN BELİRTİLEN TARİH VE SAATLER İÇİNDE SINAV OLACAKLARDIR.

OTURUM TARİH VE SAATLERİ (SINAVLAR TÜRKİYE SAATİNE GÖRE YAPILACAKTIR)

26 ARALIK 2020 09.30-13.30

26 ARALIK 2020 14.00-18.00

27 ARALIK 2020 09.30-13.30

ÖĞRENCİLERE HER OTURUM İÇİN 4 SAAT SÜRE VERİLECEKTİR."

ONLINE SINAV KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ!

ONLINE SINAV SİSTEMİNE NASIL GİRİLİR?

Öğrenciler kayıtlı oldukları Açık Öğretim Okulu Müdürlüğüne ait Bilgi Yönetim Sistemine giriş yaptıktan sonra, “Öğrenci Genel Bilgiler” başlığı altında bulunan “Online Sınava Giriş” butonuna tıklayarak, “Online Sınav Giriş Bilgileri Ekranına” giriş yapar.

AÖL SINAV EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!