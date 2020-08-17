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17.08.2020 - 17:17 |

AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? AÖL giriş sayfası sorgulama ekranı

Açıköğretim Lisesi sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Bugün açıklanması beklenen AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? AÖL öğrencileri sonuçların ne zaman, saat kaçta açıklanacağını öğrenmek istiyor. İşte Milli Eğitim Bakanlığı'na ait meb.gov.tr sitesinde yer alan son güncel duyuru haberimizde...

AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? AÖL giriş sayfası sorgulama ekranı

25-26 Temmuz 2020 tarihlerinde uygulanan AÖL sınavlarının sonuçları için meraklı bekleyiş ve arayış devam ediyor. MEB tarafından uygulanan ve sonuçları yine MEB tarafından açıklanacak olan AÖL sınav sonuçları sorgulama sayfası haberimizin devamında...

AÖL SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN SAAT KAÇTA AÇIKLANIR?

AÖL sınav sonuçları henüz açıklanmadı. MEB tarafından açıklanacak olan AÖL sınav sonuçlarına yönelik duyuru yayımlandığında haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.

AÖL SINAV SONUÇLARI SORGULA

AÖL 3. DÖNEM SINAVLARINA YÖNELİK DUYURU

Koronavirüs (covid-19) salgını sebebiyle Açık Öğretim Lisesinin merkezi sistemle yapılan 2019-2020 Eğitim Öğretim yılı dönem sınavları ertelenmişti.

Öğrencilerimizin mağdur olmaması için bakanlık makamının, 7327427 sayı ve 02.06.2020 tarihli onayı doğrultusunda, Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı olan öğrencilerimizden;

Açık öğretim lisesi sisteminde öğrencilik durumu aktif, donuk ve silik olup 7 Eylül 2020 tarihi itibarıyla 18 yaşından gün almış olanlara, daha önceki sınavlara girip girmediğine bakılmaksızın, 2019-2020 Eğitim- Öğretim yılı 3. Dönem (2019-3) sınavı için bir dönemde alabileceği ders kadar ders ataması yapılarak atanan bu derslerin kredileri verilecektir.

Kredi verilecek öğrencilerimizin herhangi bir iş ve işlem yapmasına gerek yoktur.

Öğrencilerimizin kayıtları otomatik olarak bakanlığımız tarafından yenilenip, sistem tarafından ders atamaları yapılacaktır.

Öğrencilerimizin ders atamaları, sistem tarafından, dönemlere göre sıralı olarak, zorunlu derslerinden başlayarak yapılacaktır. Öğrencilerimiz seçilen bu derslerden başarılı sayılacaktır.

Yukarıda belirtilen iş ve işlemler 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı 2. Dönem (2019-2) sınav sonuçlarının henüz açıklanmaması nedeniyle eylül ayı içerisinde tamamlanacaktır.

Onay için tıklayınız.

 

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