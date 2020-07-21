AÖL sınav giriş belgeleri yayımlandı mı? AÖL 2. dönem sonu sınavları hangi tarihlerde gerçekleştirilecek?

Lise eğitimine açıktan devam eden adayların yakından takip ettiği AÖL sınav giriş belgeleri yayımlandı mı sorusu adaylar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Çeşitli nedenler ile Lise eğitimini gerçekleştirmeyen ya da yarıda bırakan adaylar hem Lise eğitimlerini tamamlamak bir yandan da çalışma hayatını sürdürmeyi devam ettirebiliyor. AÖL 2. dönem sonu sınavlarının yaklaştığı süreçte adaylar sınava girecekleri bina ve salonların yer aldığı bilgileri içeren belgelerin yayımlanıp yayımlanmadığı sorusuna yanıt arıyor.

AÖL SINAV GİRİŞ BELGELERİ YAYIMLANDI MI?

AÖL 2. dönem sınav giriş belgeleri 22 Temmuz Çarşamba günü erişime açılacak.

AÖL 2. DÖNEM SONU SINAVLARI NE ZAMAN?

AÖL 2. dönem sonu sınavları 25-26 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek

AÖL 2. DÖNEM SONU SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖL 2. dönem sonu sınav sonuçlarının 17 Ağustos tarihinde adayların erişimine sunulması bekleniyor.