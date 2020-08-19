19.08.2020 - 17:25 |
AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 25 - 26 Temmuz AÖL sınav sonuçları...
AÖL sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Hafta başından bugüne dek araştırılmaya devam eden AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? AÖL MEB giriş ekranı yoğun ilgi görürken, öğrenciler sınav sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığını öğrenmek istiyor. Açıköğretim Lisesi 2. dönem sınav sonuçlarının ne durumda olduğunu öğrenmek için haberimizin içeriğindeki AÖL MEB giriş ekranından gerekli bilgilere yazarak giriş yapmanız gerekiyor.
2019-2020 Eğitim yılının 2. Dönem AÖL sınavlarının sonuçları için sabırsızlık yaşanmaya devam ediyor. AÖL sınav sonuçları için heyecan hafta başından bu yana devam ediyor. Peki AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklandı mı? AÖL giriş ekranına güvenlik kodu, T.C. kimlik numarası veya öğrenci numarası, şifrenizi yazarak AÖL sınav sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığını öğrenebilirsiniz.