AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Açık lise 2. dönem sınav sonuçları...

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Açıköğretim Lisesinin 2019-2020 Eğitim yılının ikinci dönem sınavları tamamlandı. Koronavirüs salgını nedeniyle geç tarihlerde uygulanan AÖL sınavlarının ardından sonuçlar merak konusu oldu. Aynı zamanda normal şartlarda üç ayrı dönemin sınavları tamamlanan Açıköğretim Lisesi'nde bu yıla özel iki dönem sınavlarının uygulanacağı ve üçüncü dönem sınavlarının yapılmayacağı duyuruldu. Peki AÖL ikinci dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖL sınav sonuçları henüz açıklanmadı. Açıköğretim Lisesi ikinci dönem sınav sonuçları açıklandığında haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.

AÖL'DEN ÖNEMLİ DUYURU

Koronavirüs (covid-19) salgını sebebiyle Açık Öğretim Lisesinin merkezi sistemle yapılan 2019-2020 Eğitim Öğretim yılı dönem sınavları ertelenmişti.

Öğrencilerimizin mağdur olmaması için bakanlık makamının, 7327427 sayı ve 02.06.2020 tarihli onayı doğrultusunda, Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı olan öğrencilerimizden;

Açık öğretim lisesi sisteminde öğrencilik durumu aktif, donuk ve silik olup 7 Eylül 2020 tarihi itibarıyla 18 yaşından gün almış olanlara, daha önceki sınavlara girip girmediğine bakılmaksızın, 2019-2020 Eğitim- Öğretim yılı 3. Dönem (2019-3) sınavı için bir dönemde alabileceği ders kadar ders ataması yapılarak atanan bu derslerin kredileri verilecektir.

Kredi verilecek öğrencilerimizin herhangi bir iş ve işlem yapmasına gerek yoktur.

Öğrencilerimizin kayıtları otomatik olarak bakanlığımız tarafından yenilenip, sistem tarafından ders atamaları yapılacaktır.

Öğrencilerimizin ders atamaları, sistem tarafından, dönemlere göre sıralı olarak, zorunlu derslerinden başlayarak yapılacaktır. Öğrencilerimiz seçilen bu derslerden başarılı sayılacaktır.

Yukarıda belirtilen iş ve işlemler 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı 2. Dönem (2019-2) sınav sonuçlarının henüz açıklanmaması nedeniyle eylül ayı içerisinde tamamlanacaktır.

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