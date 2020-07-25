AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Açık lise sonuçları tarihi belirlendi mi?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulanan AÖL sınavları için heyecan devam ediyor. Bugün başlayan Açıköğretim Lisesi sınavları yarın da devam edecek. Uzun zamandır AÖL sınavları için heyecanlanan öğrenciler, sınavlarına katılım sağlamaya başladı. Öğrencilerin en çok merak ettiği soru ise sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı oldu. Peki Milli Eğitim Bakanlığı, AÖL sınav sonuçları tarihine dair duyuru yayımladı mı?

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖL sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz duyurulmadı. Açık lise sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih yayımlandığında haberimizin içeriğinden bilgi alabilirsiniz.

AÖL 3. OTURUM SINAVI SAAT KAÇTA?

Açıköğretim Lisesi'nin 2. dönem sınavlarının üçüncü oturumu 26 TEMMUZ PAZAR günü saat 09.30'da uygulanacak.