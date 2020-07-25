MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Açık lise sonuçları tarihi belirlendi mi?
ABONE OL
25.07.2020 - 19:43 |

AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Açık lise sonuçları tarihi belirlendi mi?

Açıköğretim Lisesi 2. dönem sınavlarının ilk iki oturumu bugün uygulandı. Üçüncü oturumu ise yarın uygulanacak olan AÖL sınavlarının sonuçları ne zaman açıklanacak merak konusu oldu. Açıköğretim Lisesi öğrencilerinin sabırsızlıkla beklediği açık lise sonuçları için tarih MEB tarafından duyuruldu mu?

AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Açık lise sonuçları tarihi belirlendi mi?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulanan AÖL sınavları için heyecan devam ediyor. Bugün başlayan Açıköğretim Lisesi sınavları yarın da devam edecek. Uzun zamandır AÖL sınavları için heyecanlanan öğrenciler, sınavlarına katılım sağlamaya başladı. Öğrencilerin en çok merak ettiği soru ise sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı oldu. Peki Milli Eğitim Bakanlığı, AÖL sınav sonuçları tarihine dair duyuru yayımladı mı?

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖL sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz duyurulmadı. Açık lise sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih yayımlandığında haberimizin içeriğinden bilgi alabilirsiniz.

AÖL 3. OTURUM SINAVI SAAT KAÇTA?

Açıköğretim Lisesi'nin 2. dönem sınavlarının üçüncü oturumu 26 TEMMUZ PAZAR günü saat 09.30'da uygulanacak.

Antalya'da köpekbalığı ölüsü kıyıya vurduAntalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’nde denize girenlerin ‘boğulan birisi’ olduğunu düşünerek ihbar ettikleri cismin, köpekbalığı ölüsü olduğu anlaşıldı. Kıyıya vuran köpekbalığını cankurtaran sürükleyerek götürdü.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Of Belediye Başkanı'nın corona virüs testi pozitif çıktı

Of Belediye Başkanı'nın corona virüs testi pozitif çıktı

Alışverişte yeni dönem! Herkesi ilgilendiriyor

Alışverişte yeni dönem! Herkesi ilgilendiriyor

Türk denizci sonunda evine döndü

Türk denizci sonunda evine döndü

Vatandaşlar akın ediyor! Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ni ziyaretler sürüyor

Vatandaşlar akın ediyor! Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ni ziyaretler sürüyor

Sıradaki Haber