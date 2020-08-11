11.08.2020 - 09:46 |
AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL kayıt yenileme tarihleri 2020-2021
AÖL 2.dönem sınavlarından sonra sonuçlar büyük bir heyecanla bekliyor. Sına giren öğrenciler AÖLS sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih ile ilgili detayları araştırıyor. Diğer taraftan ise Açık Lise kayıt yenileme işlem tarihleri merak ediliyor. İşte AÖL sınav sonuç ve kayıt yenileme tarihleri...
AÖL sınavları geçtiğimiz günlerde gerçekleşmişti. Açık Lise sınavına giren öğrenciler sınav sonuçlarının açıklanmasını bekliyorlar. MEB, sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi paylaştı. Kayıt yenileme tarihi de araştırılıyor. Peki AÖL 2.dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2020-2021 kayıt yenileme tarihleri...
AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
AÖL sınav sonuçları 17 Ağustos 2020 tarihinde açıklanacak.
AÖL KAYIT YENİLEME NE ZAMAN YAPILACAK?
2020-2021 Eğitim Öğretim yılı Açıköğretim Lisesi 1. Dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 24 Ağustos - 9 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacak.
Esenyurt'ta balık istifi yolcu taşıyan minibüs sürücüsünden gazetecilere tepkiEsenyurt'ta yapılan tüm uyarılar ve denetimlere rağmen salgına davetiye çıkararak sosyal mesafesiz yolcu taşıyan toplu taşıma araçlarına yönelik yapılan uygulamada, tıka basa iç içe yolcu taşıyan minibüs sürücüsü kendisine soru soran gazetecilere, "Sabah sabah sinirlendirmeyin adamı" diyerek tepki gösterdi. Polisi gören bazı minibüsçüler ise geri geri kaçsa da cezadan kurtulamadı.