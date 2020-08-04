AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanıyor? Açık lise sınav sonuçları tarihi belirlendi mi?

2019-2020 Eğitim yılının Açıköğretim Lisesi 2. dönem sınavları 25-26 Temmuz 2020 günlerinde uygulandı. AÖL öğrencileri sınav sonrasında sonuçlar için meraklanmaya başladı. Peki AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB, AÖL sınav sonuçları için bir tarih belirledi mi?

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIYOR?

AÖL sınav sonuçları henüz açıklanmadı. MEB tarafından AÖL sınav sonuçları açıklandığında haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.

AÖL'DEN ÖĞRENCİLERE DUYURU

Koronavirüs (covid-19) salgını sebebiyle Açık Öğretim Lisesinin merkezi sistemle yapılan 2019-2020 Eğitim Öğretim yılı dönem sınavları ertelenmişti.

Öğrencilerimizin mağdur olmaması için bakanlık makamının, 7327427 sayı ve 02.06.2020 tarihli onayı doğrultusunda, Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı olan öğrencilerimizden;

Açık öğretim lisesi sisteminde öğrencilik durumu aktif, donuk ve silik olup 7 Eylül 2020 tarihi itibarıyla 18 yaşından gün almış olanlara, daha önceki sınavlara girip girmediğine bakılmaksızın, 2019-2020 Eğitim- Öğretim yılı 3. Dönem (2019-3) sınavı için bir dönemde alabileceği ders kadar ders ataması yapılarak atanan bu derslerin kredileri verilecektir.

Kredi verilecek öğrencilerimizin herhangi bir iş ve işlem yapmasına gerek yoktur.

Öğrencilerimizin kayıtları otomatik olarak bakanlığımız tarafından yenilenip, sistem tarafından ders atamaları yapılacaktır.

Öğrencilerimizin ders atamaları, sistem tarafından, dönemlere göre sıralı olarak, zorunlu derslerinden başlayarak yapılacaktır. Öğrencilerimiz seçilen bu derslerden başarılı sayılacaktır.

Yukarıda belirtilen iş ve işlemler 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı 2. Dönem (2019-2) sınav sonuçlarının henüz açıklanmaması nedeniyle eylül ayı içerisinde tamamlanacaktır.

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