AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanıyor? Açıköğretim Lisesi sınav sonuçları 2020

2019-2020 Eğitim yılının 2. Dönem AÖL sınavları, koronavirüs salgınından dolayı 25-26 Temmuz tarihlerinde tamamlandı. Ardından sonuçlar için arayışa koyulan öğrenciler aÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanıyor sorusuna cevap arıyor. Milli Eğitim Bakanlığı, Açıköğretim Lisesi ile ilgili takvimi paylaştı. Paylaşılan takvimde AÖL sınav sonuçları tarihi de yer aldı. İşte AÖL sınav sonuçlarının açıklanacağı o tarih...

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIYOR?

Açıköğretim Lisesi 2. dönem sınu sınav sonuçları 17 Ağustos 2020 tarihinde sistem üzerinde yayımlanacak.

YENİ KAYITLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2020-2021 Eğitim Öğretim yılı Açıköğretim Lisesi 1. Dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 24 Ağustos - 9 Ekim 2020 tarihleri arasında alınacak.

DERS SEÇME - SINAV MERKEZ İŞLEMLERİ NE ZAMAN?

2020-2021 Eğitim Öğretim yılı Açıköğretim Lisesi 1. Dönem Ders seçme ve Sınav Merkezi güncelleme işlemleri 28 Ağustos - 16 Ekim 2020 tarihleri arasında alınacak.

2020-2021 EĞİTİM YILI SINAVLARI NE ZAMAN?

2020-2021 Eğitim yılı 1. Dönem sınavları 5-6 Aralık 2020 tarihlerinde uygulanacak.