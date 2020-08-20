20.08.2020 - 13:36 |
AÖL sınav sonuçları sorgulama ekranı TIKLA! 2020 AÖL sınav sonuçları erişime açıldı
AÖL sınav sonuçları açıkl lisede eğitim gören öğrenciler tarafından heyecanla bekleniyordu. AÖL 2. dönem sınavları 25-26 Temmuz 2020 tarihlerinde gerçekleştirildi. AÖL sınav sonuçları açıklandı. İşte AÖL sınav sonuç sorgulama ekranı ile ilgili detaylar...
AÖL sınav sonuçları için araştırmalar yapılıyor. AÖL sınav takviminde yer alan detaylara göre sınav sonuçları 17 Ağustos 2020 tarihinde açıklanacaktı. AÖL sonuçları bugün erişime açıldı. İşte 2020 AÖL sınav sonuç sorgulama ekranı...
AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
AÖL sınav sonuçları bugün açıklandı.
AÖL SINAV SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!
2020 AÖL KAYIT YENİLEME NE ZAMAN YAPILACAK?
AÖL 1. Dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 24 Ağustos - 9 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacak.