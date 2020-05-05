AÖL sınav tarihleri 2020 belli oldu! 2. Dönem Açık lise sınavları ne zaman? MEB duyurdu

2019-2020 Eğitim yılının Açıköğretim Lisesi 2. Dönem sınavları Mart ayında yapılması planlanıyordu. Fakat ülkemizde yaşanan corona virüs salgını nedeniyle AÖL sınavları Eylül ayına ertelenmişti. Son dakika haberlerine göre corona virüs salgınında normalleşme sürecine girilmesi Açıköğretim Lisesi sınavlarında tekrar değişikliğe neden oldu. Peki AÖL sınav tarihleri 2020 ne zaman? İşte Açık lise okuyan öğrencilerin bilmesi gerekenler...

AÖL SINAV TARİHLERİ 2020

21-22 Mart 2020 tarihlerinde yapılamayan ve eylül ayına ertelendiği duyurulan Açık Öğretim Okulları 2. Dönem Sınavları 04-05 Temmuz 2020 tarihlerinde yapılacaktır.

AÖL KAYIT İŞLEMLERİ NE ZAMAN?

20 Nisan - 11 Mayıs 2020 tarihleri arasında yapılması planlanan Açık Öğretim Okulları 3.Dönem Kayıt İşlemleri ileri bir tarihe ertelenmiştir. Kayıt tarihleri belli olduğunda ayrıca duyuru yapılacaktır.