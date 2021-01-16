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16.01.2021 - 10:40 |

AÖL sınav tarihleri belli oldu mu 2021? Açık lise sınavları ve kayıt yenilemeleri ne zaman?

AÖL sınav tarihleri ve kayıt yenileme tarihleri öğrenciler tarafından araştırılıyor. Koronavirüs nedeniyle 5-6 Aralık tarihlerine gerçekleştirilecek olan AÖL sınavları ertelenmişti. Açık lise öğrencileri yeni sınav tarihlerini merak ediyorlar. Peki AÖL sınavları ne zaman yapılacak 2021? AÖL kayıt yenileme tarihleri belli oldu mu?

AÖL sınav tarihleri belli oldu mu 2021? Açık lise sınavları ve kayıt yenilemeleri ne zaman?

AÖL sınavları koronavirüsten dolayı ertelenmişti. Açık lisede okuyan öğrenciler ertelenen sınavların yapılacağı tarihi merak ediyorlar. Diğer taraftan ise kayıt yenileme tarihleri ile ilgili ayrıntılar araştırılan konular arasında bulunuyor. 2021 AÖL kayıt yenileme tarihleri belli oldu mu? AÖL sınavları ne zaman yapılacak?

AÖL SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

 Açık lise öğrenciler sınav tarihlerini bekliyorlar.5-6 Aralık tarihinde yapılacak sınavlar ertelenmişti. Ancak ertelenen sınavların yapılacağı tarih henüz duyurulmadı. Konu ile ilgili son dakika gelişmeleri geldiği zaman detaylar haberde yer alacak.

AÖL KAYIT YENİLEME TARİHLERİ AÇIKLANDI MI?

MEB yaptığı açıklamada, ‘2020 / 2. dönem yeni kayıt ve kayıt yenileme tarihleri belirlenerek en kısa sürede paylaşılacaktır. Açık Öğretim Lisesi ile ilgili tüm bildirimler için web sitemizi takip etmeniz önemle rica olunur. Resmi kaynaklar haricinde yapılan bilgi ve belge paylaşımlarına itibar etmeyiniz!’ ifadeleri kullanlıdı.

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