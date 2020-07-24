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24.07.2020 - 22:26 |

AÖL sınavı saat kaçta 2020? Açık Lise AÖL sınav giriş belgesi alma sayfası...

AÖL sınav saatleri ve sınav giriş belgesi alma ile ilgili detaylar öğrenciler tarafından araştırılan konular arasına bulunuyor. AÖL 2.dönem sınavları 25-26 Temmuz tarihlerinde yapılacak. Açık lise sınavlarına sayılı saatler kala giriş belgesinin nasıl alınacağı merak ediliyor. İşte AÖL sına giriş saati ve giriş belgesi ile ilgili detaylar...

AÖL sınavı saat kaçta 2020? Açık Lise AÖL sınav giriş belgesi alma sayfası...

AÖL sınavları 3 oturumda gerçekleştirilecek. 25 Temmuz 2020 tarihinde başlayacak olan sınavlara kısa bir süre kala Açık lise öğrencileri sınav saatlerini araştırmaya başladı. Açıköğretim Lisesi 2. dönem sınavları için giriş belgesinin nasıl alınacağı da araştırılıyor. Peki AÖL sınav giriş belgesi nasıl alınır? İşte AÖL sınav giriş saatleri...

AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Açıköğretim Lisesi sınav giriş belgeleri http://aolweb.aol.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresi üzerinden giriş yapılarak alınıyor.

2. DÖNEM AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

AÖL SINAVLARI SAAT KAÇTA 2020?

25-26 Temmuz 2020 tarihlerinde Açık Lise 2. dönem sınavları yapılacak.

AÖL 1. OTURUM : 25 TEMMUZ CUMARTESİ - 09:30

AÖL 2. OTURUM : 25 TEMMUZ CUMARTESİ - 14.00

AÖL 3. OTURUM : 26 TEMMUZ PAZAR - 09.30

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