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29.12.2020 - 09:51 |

AÖL sınavları ne zaman 2020? Açık lise AÖL sınav tarihleri ile ilgili son dakika detayları...

AÖL sınav tarihleri ile ilgili detaylar öğrenciler tyarafından merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı yurt dışında okuyan öğrenciler açıklama yapmıştı. Yurt dışında yaşayanlar AÖL sınavlarına 26-27 Aralık tarihinde girdiler. Şimdi ise yurt içi açık lise AÖL sınav tarihleri araştırılıyor. Peki 2020 AÖL sınavları ne zaman?

AÖL sınavları ne zaman 2020? Açık lise AÖL sınav tarihleri ile ilgili son dakika detayları...

AÖL sınavlarının 5-6 Aralık 2020 tarihinde yapılması planlanıyordu ancak koronavirüs salgını için alınan önlemler nedeniyle ertelendi. AÖL yurt dışı öğrencileri için 26-27 Aralık tarihlerinde sınavlar online olarak gerçekleştirildi. Yurt içindeki öğrenciler ise sınav tarihlerini merak ediyorlar. Peki açık lise AÖL sınavları ne zaman 2020?

AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?

Yurt dışı Ortadoğu (K.K.T.C hariç) programına kayıtlı öğrenciler 26-27 Aralık tarihlerinde AÖL sınavına girdiler. AÖL yurt içi sınav tarihleri henüz belli olmadı. Konu ile ilgili açıklama geldiği zaman detaylar haberde yer alacak.

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