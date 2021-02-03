AÖL sınavları ne zaman yapılacak? MEB Açık Öğretim Lisesi sınav tarihleri belli oldu

Açık Öğretim Lisesi sınavları için tarihler belli oldu. Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında ileri bir tarihe erteleAÖL 1. dönem sınavları için tarihler belli oldu.

AÖL ÇEVRİMİÇİ SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

AÖL Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden online olarak yapılacak sınavlar 25 Şubat tarihinden itibaren yapılmaya başlanacak. Online olarak yapılacak sınavlara öğrenciler öğrenci numaraları ve şifreleri ile katılabilecek.

2. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN

AÖL 2. dönem sınavları ise online olarak 25 Mart tarihinde başlayacak.