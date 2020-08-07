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07.08.2020 - 15:55 |

AÖL sonuçları açıklandı mı, ne zaman, saat kaçta açıklanıyor?

Açıköğretim öğrencileri büyük bir heyecanla 25-26 Haziran'da AÖL sınavında ter döktü. Özellikle mezun olmak isteyen adayların gözü sınav sonuçlarında... Bu sene YKS'ye katılanlar sonuçlara odaklanmış durumda...

AÖL sonuçları açıklandı mı, ne zaman, saat kaçta açıklanıyor?

 

AÖL 2. dönem sınavları gerçekleşti. Sınavın üzerinden yaklaşık iki hafta gerçekleşti.  Yoğun bir şekilde sınav sonuçları ne zaman açıklanacağı sorgulanıyor. İşte detaylar...

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖL sınav sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıkladığı takvime göre 17 Ağustos'ta duyurulacak. Soru ve cevapların ne zaman yayımlanacağı ise henüz bilinmiyor. Öte yandan AÖO sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağı hakkında duyuru yapılmadı.

AÖL sonuçları açıklandı mı, ne zaman, saat kaçta açıklanıyor

 

 

    Beyrut'taki patlamanın en yakın görüntüsü: Facia böyle geldi!Beyrut Limanı'nda korkunç bir kazayı kameraya aldıklarına iniyorlardı... Birkaç saniye sonra ise küçük bir nükleer felaket büyüklüğündeki patlamaya evlerinin balkonlarında yakalandılar.
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