AÖL sonuçları açıklandı mı, ne zaman, saat kaçta açıklanıyor?

AÖL 2. dönem sınavları gerçekleşti. Sınavın üzerinden yaklaşık iki hafta gerçekleşti. Yoğun bir şekilde sınav sonuçları ne zaman açıklanacağı sorgulanıyor. İşte detaylar...

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖL sınav sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıkladığı takvime göre 17 Ağustos'ta duyurulacak. Soru ve cevapların ne zaman yayımlanacağı ise henüz bilinmiyor. Öte yandan AÖO sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağı hakkında duyuru yapılmadı.