AÖL yeni kayıt işlemi nasıl yapılır? 2020-2021 AÖL kayıt tarihleri

Milli Eğitim Bakanlığı AÖL yeni eğitim öğretim yılı 1. dönem kayıt işlemlerinin başlayağı tarihi duyurdu. Öğrenciler 31 Ağustos 2020 itibariyle yeni kayıt işlemlerini yapabilecektir.

AÖL YENİ KAYIT NASIL YAPILIR?

Açık Öğretim Lisesine ilk defa kayıt yaptırma işlemine İLK KAYIT ya da YENİ KAYIT denir. Kayıt işlemleri tüm Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerince yapılmaktadır. Öğrenciler kayıt için gerekli evrakları tamamlayarak, Halk Eğitimi Müdürlüklerinde kayıt işlemlerini yaptırabilirler. Kayıt işlemi tamamlanan öğrenciler Halk Bankası, Ziraat Bankası veya Vakıf bankamatikler den ya da bu bankaların mobil uygulamalarından internet bankacılığı ile veya ödeme.meb.gov.tr internet adresinden T.C kimlik numaralarını girerek kayıt ücreti yatırma işlemini gerçekleştirebilirler.

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