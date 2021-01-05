MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri AÖL yeni kayıt ve kayıt yenileme ne zaman? Açık Öğretim Lisesi kayıt işlemleri son dakika açıklaması
ABONE OL
05.01.2021 - 09:23 |

AÖL yeni kayıt ve kayıt yenileme ne zaman? Açık Öğretim Lisesi kayıt işlemleri son dakika açıklaması

AÖL kayıt yenileme ve yeni kayıt tarihleri merak ediliyor. Açık Öğretim Lisesi yeni kayıt ve kayıt yenileme ile ilgili son dakika açıklamasında bulundu. Peki, AÖL kayıtları ne zaman yapılacak? İşte 2021 AÖL kayıt yenileme işlemleri ile ilgili merak edilenler.

AÖL yeni kayıt ve kayıt yenileme ne zaman? Açık Öğretim Lisesi kayıt işlemleri son dakika açıklaması

Açık Öğretim Lisesi'nden son dakika kayıt açıklaması. 2. dönem yeni kayıt ve kayıt yenileme tarihlerini merak eden öğrenciler için yapılan açıklamaya göre kayıt yenileme tarihlerinin en kısa sürede belirleneceği duyuruldu.

AÖF YENİ KAYIT VE KAYIT YENİLEME TARİHLERİ

Açık Öğretim Lisesi'nden yapılan son dakika duyurusuna göre; 2. dönem yeni kayıt ve kayıt yenileme tarihleri belirlenerek en kısa sürede paylaşılacaktır. Açık Öğretim Lisesi ile ilgili bildirimler için web sitemizi takip etmeniz önemle rica olunur. Resmi kaynaklar haricinde yapılan bilgi ve belge paylaşımlarına itibar etmeyiniz. Uyarısında bulunuldu.

AÖF DUYURULARI İÇİN TIKLAYINIZ

 

Aracın çarptığı iki gencin üzerinden başka bir araç geçtiRusya’da yoldan karşıya geçmeye çalışan iki gence önce bir araç çarptı, ardından arkadan gelen başka bir araç üzerlerinden geçti. Feci kazada 18 yaşındaki genç hayatını kaybederken, 19 yaşındaki ise ağır yaralandı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Yakınları bile ondan korkup kaçıyor

Yakınları bile ondan korkup kaçıyor

Kredi ve faiz desteği! 200 bin liraya kadar...

Kredi ve faiz desteği! 200 bin liraya kadar...

İHA'lara zirai ilaçlama izni

İHA'lara zirai ilaçlama izni

Son dakika haberleri... İğrenç plan! 500 TL'ye korona hastasının tükürüğünü alıp...

Son dakika haberleri... İğrenç plan! 500 TL'ye korona hastasının tükürüğünü alıp...

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet