AÖL yeni kayıt ve kayıt yenileme ne zaman? Açık Öğretim Lisesi kayıt işlemleri son dakika açıklaması

Açık Öğretim Lisesi'nden son dakika kayıt açıklaması. 2. dönem yeni kayıt ve kayıt yenileme tarihlerini merak eden öğrenciler için yapılan açıklamaya göre kayıt yenileme tarihlerinin en kısa sürede belirleneceği duyuruldu.

AÖF YENİ KAYIT VE KAYIT YENİLEME TARİHLERİ

Açık Öğretim Lisesi'nden yapılan son dakika duyurusuna göre; 2. dönem yeni kayıt ve kayıt yenileme tarihleri belirlenerek en kısa sürede paylaşılacaktır. Açık Öğretim Lisesi ile ilgili bildirimler için web sitemizi takip etmeniz önemle rica olunur. Resmi kaynaklar haricinde yapılan bilgi ve belge paylaşımlarına itibar etmeyiniz. Uyarısında bulunuldu.

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