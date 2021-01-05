05.01.2021 - 09:23 |
AÖL yeni kayıt ve kayıt yenileme ne zaman? Açık Öğretim Lisesi kayıt işlemleri son dakika açıklaması
AÖL kayıt yenileme ve yeni kayıt tarihleri merak ediliyor. Açık Öğretim Lisesi yeni kayıt ve kayıt yenileme ile ilgili son dakika açıklamasında bulundu. Peki, AÖL kayıtları ne zaman yapılacak? İşte 2021 AÖL kayıt yenileme işlemleri ile ilgili merak edilenler.
Açık Öğretim Lisesi'nden son dakika kayıt açıklaması. 2. dönem yeni kayıt ve kayıt yenileme tarihlerini merak eden öğrenciler için yapılan açıklamaya göre kayıt yenileme tarihlerinin en kısa sürede belirleneceği duyuruldu.
AÖF YENİ KAYIT VE KAYIT YENİLEME TARİHLERİ
Açık Öğretim Lisesi'nden yapılan son dakika duyurusuna göre; 2. dönem yeni kayıt ve kayıt yenileme tarihleri belirlenerek en kısa sürede paylaşılacaktır. Açık Öğretim Lisesi ile ilgili bildirimler için web sitemizi takip etmeniz önemle rica olunur. Resmi kaynaklar haricinde yapılan bilgi ve belge paylaşımlarına itibar etmeyiniz. Uyarısında bulunuldu.
AÖF DUYURULARI İÇİN TIKLAYINIZ