08.02.2021 - 12:54 | | DHA
Apart otelde iğrenç olay! Temizlikçi kadına zorla fuhuş yaptırdı
Trabzon’da apart otel sahibi, temizlikçi işçisi olarak çalışan G.İ. adlı kadına zorla fuhuş yaptırdığı iddiasıyla gözaltına alındı. Olayla ilgili işletme sahibi B.G., tutuklanırken fuhuş yüzünden aralarında yaşanan tartışmada G.İ.’ye tokat attığı öne sürüldü.
Olay, Pelitli Mahallesi'nde bir apart otelde meydana geldi. Bölgede devriye gezen jandarma ekipleri yaralama ihbarı üzerine apart otele giderek inceleme başlattı.
Ekiplerce yapılan çalışmada; apart sahibi B.G'nin, temizlik işçisi olarak işyerinde çalışan G.İ.'ye konaklamak üzere gelen müşterilerle fuhuş yaptırdığı, bu nedenle aralarında yaşanan tartışmada tokat attığı öne sürüldü. Bunun üzerine ekipler işletmeci B.G.’yi gözaltına aldı.
Şüpheli B.G., ‘kasten yaralama’, ‘fuhuş için yer ve imkan sağlama ile aracılık etmek’ suçlarından çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.
8 sokak köpeğinin kadına saldırması kameradaMalatya'da, çocuğunun kitaplarını okuldan almaya giden Saime Yeşil (40), evinin yakınında 8 sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Köpekler, Yeşil'in vücudunun çeşitli yerlerini parçalarken, hastanede 18 dikiş atıldı. Yeşil'e saldırı anı çevrede bulunan bir binanın güvenlik kamerasına yansıdı.