MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Apartman dairesinde patlama! Genç kadın hayatını kaybetti
ABONE OL
01.11.2020 - 12:56 | | DHA

Apartman dairesinde patlama! Genç kadın hayatını kaybetti

İstanbul Bahçelievler’de sabah saatlerinde bir apartmanın ikinci katından patlama sesi duyuldu. Doğal gaz sıkışması nedeniyle meydana geldiği üzerinde durulan patlamada, evde tek başına yaşayan kiracı genç kadın hayatını kaybetti.

Apartman dairesinde patlama! Genç kadın hayatını kaybetti

Patlama sabah saat 09.00 sıralarında Şirinevler Mahallesi Mahmutbey Caddesi 4. Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 5 katlı apartmanın ikinci katında bulunan dairede, iddialara göre, doğal gaz sıkışması nedeniyle patlama meydana geldi. Patlamanın hemen ardından da dairede yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Daireye giren itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Ardından sağlık ekipleri dairede kiracı olarak tek başına yaşayan 31 yaşındaki Fatma Mavi’ye ilk müdahaleyi yaptı. Medya sektöründe çalışan Fatma Mavi’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekipleri sokakta ve bina içinde geniş çaplı bir araştırma yaptı. Fatma Mavi’nin cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Olay yerindeki bazı itfaiye yetkilileri patlamanın doğal gaz sıkışmasından kaynaklanmış olabileceğini söylediler.

Olay yerine gelen ev sahibi Nevin Pekkuru, “Sabah bana telefon geldi evinizde patlama oldu diye. Ben de inanamadım, komşumu arayınca böyle bir olayın olduğunu söylediler. Tek başına yaşıyordu, nişanlıydı, nişanlısından ayrıldığını biliyorum. Kızcağıza çok üzüldüm, çok şeker bir kızdı.” dedi. Fatma Mavi ile aynı apartmanda yaşayan komşusu da, “Yatıyorduk, pat diye bir ses geldi. Koştuk dışarı” dedi.

Yangının çıkış nedeni ve olayla ilgili inceleme sürüyor.

 

Vatandaşlar dikkatlice takip etti! İzmir'de çarpıcı görüntüİzmir'in Bayraklı ilçesinde depremde ilk iki katı çöküp yan yatan Yılmaz Erbek Apartmanı'nda mahsur kaldığı belirtilen kediyi kurtarmak için arama kurtarma ekipleri, itfaiye aracının sepetiyle 7’nci kata çıktı. Dairede kediye ulaşamayan ekip, dönüşte, bir alt katın balkonunda asılı olan Türk bayrağını aldı, öpüp katlayarak aşağı indirdi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

2020 ABD Seçimleri

Gün Kaldı



İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Polis üniforması giyen dolandırıcılık zanlısı yakalandı

Polis üniforması giyen dolandırıcılık zanlısı yakalandı

SGK davayı kaybetti! Flaş çift aylık kararı!

SGK davayı kaybetti! Flaş çift aylık kararı!

Salgın yeni rekor rakamlara ulaştı!

Salgın yeni rekor rakamlara ulaştı!

İzmir'de depremde iki katı çöken apartmandaki kediler bulunamadı

İzmir'de depremde iki katı çöken apartmandaki kediler bulunamadı

Sıradaki Haber