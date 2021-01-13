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13.01.2021 - 16:43 | | İHA

Apartta şüpheli ölüm! Başına poşet geçirilmiş halde bulundu

Isparta'da kaldığı apartta başına poşet geçirilmiş halde cansız bedeni bulunan Gökhan Erkmen’in ölümünde intihar şüphesi üzerinde duruluyor. Yapılan otopsi sonucunda intihar ettiği tahmin edilen Erkmen'in, kesin ölüm nedeninin biyolojik örnekler üzerinde yapılacak tetkikler sonucunda belli olacağı belirtildi.

Apartta şüpheli ölüm! Başına poşet geçirilmiş halde bulundu

Olay dün saat 16.30’da Kutlubey Mahallesi Kafeler Caddesi’ndeki bir apartta meydana geldi. Apart sahibi, kiracısı Gökhan Erkmen’den (42) haber alamaması üzerine aparta geldi. Daireye giren apart sahibi Gökhan Erkmen’i başına poşet geçirilmiş halde yerde hareketsiz halde buldu.

İhbar üzerine olay yerine emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Gökhan Erkmen’in öldüğünü belirledi. Erkmen’in cenazesi otopsi için Isparta Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

İNTİHAR ŞÜPHESİ ÜZERİNDE DURULUYOR

Konuyla ilgili Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, Gökhan Erkmen’in ölü olarak bulunmasıyla ilgili yürütülen soruşturma ve yapılan otopsi sonucunda elde edilen bilgilere göre intihar şüphesi üzerinde durulduğu belirtildi. Açıklamada, “Ancak ölen kişi üzerinden alınan biyolojik örnekler üzerinde yapılacak tetkikler sonucunda kesin ölüm nedeninin anlaşılacağı, soruşturmanın halen devam ettiği anlaşılmaktadır. Mühim bir gelişme olduğu takdirde tekrar bilgi verilecektir” denildi.

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