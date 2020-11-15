Ara tatil dönemi doğayla buluşun

İlkokul, ortaokul ve liselerde toplam 18 milyon öğrenci için ara tatil başladı. Hem uzaktan hem de yüz yüze eğitim alan öğrenciler için 9 günlük ara tatil, dinlenebilecekleri ve eksiklerini kapatabilecekleri güzel bir fırsat. Koronavirüs nedeniyle uzun zamandır evden çıkmayan öğrenciler ve ailelerine yönelik pandemi kurallarına uyarak değerlendirebilecekleri birçok seçenek var.

Özel etkinlikler ve müzeler eğitici ve eğlenceli tatil için ilk adres. Bu süreçte her ne kadar uzun seyahatler yapamayacak olsanız da maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına dikkat ederek yakın şehirleri keşfedebilirsiniz. Ayrıca temiz hava alabileceğiniz, yürüyüş yapabileceğiniz doğada, kızıldan sarıya her rengi barındıran sonbaharın tadını çıkarabilirsiniz. Aileler için ara tatile özel rotaları derledik:

Tatile özel etkinlikler

Ara tatile özel İstanbul’da birçok kurum çocuklar için etkinlikler düzenliyor. İstanbul Modern, çocuklara sanatla dolu, eğlenceli ve yaratıcı bir ara tatil programı hazırladı. Programda Baskı Resim, Gölgelerle Sanat, Benim Bakışım ve Birleşen Nesneler gibi farklı atölyeler var.

‘Çocuklar ülkesi’ KidZania’da da unutulmaz bir ara tatil geçirmek isteyen aileleri, eğlenceli etkinlikler bekliyor. ‘Kontrollü Sosyal Hayat’ önlemleriyle misafirler, 67 aktivite ve 120’den fazla mesleğin yanı sıra sokak oyunlarını deneyimlerken bir yandan şehir meydanına kurulacak disko aktivitesinde farklı ülkelerin danslarını öğrenecekler.

House Of Play’de (H.O.P) ise 1-14 yaş arası çocuklar için farklı etkinlikler ve eğlenirken öğrenebilecekleri bir ortam yaratıldı. Ara tatile özel zenginleştirilen programda mutfaktan sanata birçok atölye düzenlenecek.

Kültür dolu yolculuk

Çocuklarıyla beraber kültür dolu bir tatil geçirmek isteyenlerin ilk adresi müzeler. İstanbul, bu konuda çok zengin. Sanayi, ulaşım, endüstri ve iletişim tarihine ışık tutan Hasköy’deki Rahmi Koç Müzesi, Göztepe’deki Oyuncak Müzesi, Üsküdar’daki Uçurtma Müzesi, Esenyurt’taki Çikolata Müzesi bunlardan öne çıkanlar.

Ayrıca spordan sanata birçok ünlü isimin balmumu heykellerinin bulunduğu Madame Tussauds, binlerce deniz canlısının görülebileceği İstanbul Akvaryum, Türkiye’deki çeşitli yapıların maketlerinin sergilendiği Miniatürk de çocukların ilgisini çekebilecek yerlerden. Ankara’da ise Kurtuluş Savaşı, Cumhuriyet, Anadolu Medeniyetleri müzeleri öne çıkıyor. İzmir’de de Efes, Bergama, Agora, Arkeoloji gibi tarihi müzelerin yanı sıra Bilim, Oyun ve Oyuncak, Neşe ve Karikatür gibi farklı alanlarda müzeler var.

Yakın rotalar

Bulunduğunuz şehrin dışına çıkmak istiyorsanız birkaç saatlik yolculuklarla kısa sürede ulaşılabileceğiniz şehirleri keşfedebilirsiniz. Hem Ankara hem de İstanbul’a yakın olan Eskişehir güzel bir seçenek. Eti Arkeoloji, Lületaşı, Çağdaş Cam Sanatları, Kurtuluş ve Yılmaz Büyükerşen Balmumu Heykeller müzeleri; Kurşunlu Camii ve Külliyesi, Seyitgazi, Haller Gençlik Merkezi ziyaret edilebilecek yerlerin başında geliyor. Sazova Parkı’nda bulunan Masal Şatosu’nda ise çocuklar, interaktif bir masala dahil edilerek merak, cesaret ve özgürlük kavramlarını yaşayarak öğreniyor.

Çocuklarını tarihi bir yolculuğa çıkarmak isteyenler için ise Çanakkele ve Bursa öne çıkıyor. Şehitler Abidesi, Kilitbahir Kalesi, Kabatepe, 57. Alay Şehitliği, Conk Bayırı’yla ziyaretçileri büyüleyen Çanakkale’de dünyanın en ünlü antik kentlerinden olan Truva Antik Kenti bulunuyor.

Camileri, hanları, türbeleriyle dikkat çeken Bursa ise birçok müzeye ev sahipliği yapıyor. Bursa’da İznik, Cumalıkızık, Rum köylerinden Tirilye ve Misi de ziyaret edilebilir. Yaklaşık 90 yıl boyunca Osmanlı’ya başkentlik yapan Edirne de tarihsel zenginliğiyle görülmeye değer.

Evdekiler de unutulmadı

Koronavirüs endişesi başta olmak üzere farklı nedenlerle evden çıkmak istemeyenler için de birçok seçenek var. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) çocukların aileleriyle kaliteli ve eğlenceli vakit geçirmeleri için “Evde Oyun Var” kitapçığı hazırladı. Kitapçığa uzaktanegitim.meb.gov.tr adresinden ulaşılabiliyor.

Pera Müzesi ise 4-12 yaş arasındaki çocuklara sanat ve tasarım atölyeleri düzenliyor.

Çizgilerden Tasarımlar, Rengarenk Motifli Baskılar, Minyatür 2.0 Atölelerine Yönelik Sergi Turları gibi farklı oturumları bulunan etkinliklere katılım ücretsiz.

Ayrıca Efes, Troya, Göbeklitepe, Zeugma, Anadolu Medeniyetleri müzeleri gibi birçok müze online gezilebiliyor. Dünyada ise başta British, Louvre, Orsay, Vatikan, Metropolitan, Sao Paulo Sanat, Meksika Ulusal Antropoloji, Kolezyum, Machu Picchu, Solomon R. ve ABD Ulusal Sanat Galerisi gibi birçok ünlü müze ve mekân ziyaret edilebiliyor.

Doğada renklerin dansı

Koronavirüs önlemlerinin en kolay alınabileceği yerler açık alanlar. Havaların çok soğumaması ve tabiatın her rengini barındırmasıyla kasım, gezmek için en güzel zamanlardan. İstanbul’dakiler Şile, Ağva, Belgrad Ormanı, Polonezköy’ü tercih edebilir. Ayrıca Kocaeli’de bulunan Ballıkayalar Tabiat Parkı, Yuvacık, Kefken; Kırklareli’ndeki Longoz Ormanları ve Kıyıköy de doğaseverleri bekliyor. Tarihi öneminin yanı sıra muhteşem doğasıyla Likya, Karia, Frig yolları, Kazdağları, Taraklı da doğayla buluşabileceğiniz diğer seçenekler arasında.