Ara tatil ne zaman? Okullar ne zaman kapanacak?

4 Şubat tarihinde sona eren yarıyıl tatilinin ardından gözler ikinci ara tatilin yapılacağı tarihe çevrildi. MEB tarafından bu yıl ilk kez uygulanmaya başlanan ara tatil uygulamasında ilk ara tatil Kasım ayında gerçekleştirildi. Yarıyıl tatilinin sona ermesinin ardından gözler ikinci ara tatilin yapılacağı tarihlere çevrildi. Binlerce öğrenciyi yakından ilgilendiren ikinci ara tatil ne zaman sorusunun yanıtı MEB tarafından açıklandı.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN, OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

6-10 Nisan 2020 tarihleri arasında ikinci ara tatil verilecek (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün) 13 Nisan'da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı ise 19 Haziran’da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.