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18.10.2020 - 01:57 |

Araba alev topuna döndü! 5 kişi yaralandı

Balıkesir'de meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı, alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Araba alev topuna döndü! 5 kişi yaralandı

İstanbul-İzmir otoyolunda İzmir yönüne giden C.A. idaresindeki 34 BYC 499 plakalı otomobil, Ömerköy mevkisinde A.Y. yönetimindeki 02 AHH 954 plakalı kamyonete arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yanmaya başlayan otomobil, kaza yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Araba alev topuna döndü 5 kişi yaralandı


Araçlara çarpmamak için manevra yapan İ.B'nin kullandığı 55 DD 536 plakalı otomobil önce refüje, ardından da kamyonete çarptı.

Kazada yaralanan araçlardaki 5 kişiden 4'ü ayakta tedavi edildi, C.A. ise Balıkesir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Lüks yatlar "Dar" ve "Sunrays" Marmaris'teDünyanın en iyi yatları arasında gösterilen 90 metre uzunluğundaki "Dar" ile 86 metre uzunluğundaki "Sunrays", gözde turizm merkezlerinden Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi.
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