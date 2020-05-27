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27.05.2020 - 01:19 | | DHA

Arabada oturanlara kurÅŸun yaÄŸdÄ±rdÄ±lar! 3 yaralÄ± var...

ElazÄ±ÄŸ'da park halindeki otomobilde oturan 3 kiÅŸi, seyir halindeki bir otomobildekiler tarafÄ±ndan silahlÄ± saldÄ±rÄ±ya uÄŸradÄ±. PompalÄ± tÃ¼fek ve tabanca ile aÃ§Ä±lan ateÅŸ sonucu 3 kiÅŸi yaralanÄ±rken,Â saldÄ±rganlar ise kaÃ§tÄ±.Â

Olay, gece saatlerinde merkeze baÄŸlÄ± RÃ¼stempaÅŸa Mahallesinde meydana geldi.Â Nevruz sokakta park halinde olan 23 EL 111 plakalÄ± otomobilde bulunan 3 kiÅŸi, yanlarÄ± gelen otomobildekiler tarafÄ±ndan tabanca vce pompalÄ± tÃ¼fekle saldÄ±rÄ±ya uÄŸradÄ±.

SaldÄ±rganlar araÃ§la kayÄ±plara karÄ±ÅŸÄ±rken, otomobilde bulunan 3 kiÅŸi yaralandÄ±. Ä°hbarla olay yerine polis ve saÄŸlÄ±k ekipleri sevk edildi. saÄŸlÄ±k ekiplerinin yaptÄ±ÄŸÄ± mÃ¼dahale ile kalbi duran yaralÄ±lardan biri hayata dÃ¶ndÃ¼rÃ¼ldÃ¼. Hastanelere kaldÄ±rÄ±lan yaralÄ±lardan birinin hayati tehlikesinin bulunduÄŸu bildirildi.

Arabada oturanlara kurÅŸun yaÄŸdÄ±rdÄ±lar 3 yaralÄ± var...




SaldÄ±rÄ± ile ilgili Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlatan polis, ÅŸÃ¼phelilerin kaÃ§tÄ±ÄŸÄ± aracÄ±n plakasÄ±nÄ± belirlemek iÃ§in Ã§evredeki gÃ¼venlik kamera kayÄ±tlarÄ±nÄ± incelemeye aldÄ±.Â 

Bursa'da kÄ±sÄ±tlamanÄ±n bitimine dakikalar kala ceza yaÄŸdÄ±Ramazan BayramÄ± nedeniyle Türkiye genelinde uygulanan 4 gün sokaÄŸa çÄ±kma kÄ±sÄ±tlamasÄ± gece yarÄ±sÄ± sona erdi. Bursa'da kÄ±sÄ±tlamanÄ±n bitmesine dakikalar kala dÄ±ÅŸarÄ± çÄ±kan vatandaÅŸlara ceza yaÄŸdÄ±. Ceza yazÄ±lan Cemil G., "Geceleri dÄ±ÅŸarÄ± çÄ±kmaktan keyif alÄ±yorum" dedi.
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