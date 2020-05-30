Arabalı açık hava sinemasında keyif

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uzun süredir evlerinde kalan vatandaşlara moral vermek amacıyla İstanbul Kozyatağı’nda arabalı açık hava sineması etkinliği düzenlendi. Sabancı Holding ve Carrefour Grup iştiraki CarrefourSA Kozyatağı’nda marketin otoparkında arabalı açık hava sinema etkinliği gerçekleştirdi. 0 ile 20 yaş altı ve 65 yaş üzeri dışındaki müşteriler, her araçta 2 kişi olunması, araç içinde maske takılması gibi kurallar ile saat 19.30 itibarıyla arabalarıyla alana giriş yaparak yerlerini aldı. Film için süpermarketin otoparkında 100’e yakın araba bir araya geldi. Araçlarının içinde vatandaşlar, Münir Özkul, Adile Naşit, Tarık Akan, Şener Şen, Halit Akçatepe, Ayşen Gruda, Itır Esen ve Selim Naşit gibi Türk sinemasına isimlerini altın harflerle yazdıran oyuncuların yer aldığı, aynı zamanda da marketin marka jeneriği olan Bizim Aile filmini izledi.

CarrefourSA Marka ve Kurumsal İletişim Müdürü Melis Karatay Ebin, İstanbul’da ilk defa düzenledikleri etkinlik için, “Evlerinde sıkılan müşterilerimiz için keyifli bir etkinlik gerçekleştirmeyi hedefledik. Çekirdek ve içecek ikramımız da oldu. Yaz döneminde etkinliği devam ettirmeyi düşünüyoruz. Bizim Aile filminin bizdeki yeri çok önemli, gönüllerde yer etmiş bir film. Bu dönemde birlikteliği, bir arada olmayı, destek olmayı anlatan bir film o yüzden bu filmle başladık” dedi.

‘Hasret kalmıştık’

Filmi izlemeye nişanlısıyla gelen Doğan Damlı, “2 aydır sosyal hayatımız kalmadı, evden çalışıyoruz. Etkinliği çok beğendik, uzun süredir hasret kaldığımız sosyal hayata sinema ile döndük, mutluyuz” ifadelerini kullandı. Zeynep Şenkaya ise, “2-3 aydır bir filmin içinde yaşıyor gibiyiz. Neyse ki böyle etkinliklerle sosyal hayata tekrar adapte olmaya çalışıyoruz” dedi. l İSTANBUL DHA