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29.01.2021 - 07:00 | | GÜLDEN ÇOKTAN İstanbul

Araç çekme ve park ücretine zam

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) UKOME Toplantısı’nda yediemin araç çekme ve park ücretlerine zam kararı alındı.

Araç çekme ve park ücretine zam

Yenikapı Avrasya Gösteri Merkezi’nde gerçekleşen toplantıda, yediemin otopark ücret tarifesinin düzenlenmesi teklifi karara bağlandı. Adalet Bakanlığı Lisanslı Yediemin Depoları Yönetmeliği 2021 yılı ücret tarifesi dikkate alınarak yapılan düzenlemeye göre park yasağı için araç çekme ücreti 130 liradan 160 lira 5 kuruşa çıkarıldı. Park yasağı dışında 5 kilometreye kadar özel taşıma ücreti de 100 liradan 160 lira 5 kuruşa yükseltildi. Kilometre başına 5 TL’lik ücret de 9 lira 60 kuruşa çıkarıldı. Çekilen veya trafikten men edilen araçlar için yediemin otopark ücreti günlük otomobillerde 12 TL’den 16 TL’ye, motosikletlerde 5 TL’den 8 TL’ye, kamyonet-minibüs-arazi taşıtında 12 TL’den 17,6 TL’ye, kamyon-otobüs-tır-iş makinesinde ise 24 TL’den 23.98 TL’ye çıkarıldı.

Balıkesir'de işçi servisi tırla çarpıştıBalıkesir'in Bandırma ilçesinde, işçi servisi ile tırın çarpışması sonucu 3 kişi öldü, yaralanan 9 kişi hastaneye kaldırıldı.
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