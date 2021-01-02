Araç hurdalığında korkutan yangın!

Alınan bilgiye göre, Osman Gazi Mahallesi'nde trafikten çekilen araçların tutulduğu otoparkta hurda haldeki bir minibüs bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın diğer hurda araçlara sirayet etmeden söndürüldü.
Taksimetre güncelleme kuyruğu akşama kadar devam ettiİstanbul'da taksi açılış ücretine yapılan yüzde 11 oranındaki zammın ardından taksi şoförleri yeni tarifeye uygun olarak taksimetrelerini güncellemek için Yenikapı Etkinlik Alanına geldi. Sabah saatlerinden itibaren kilometrelerce uzayan araç kuyruğu, akşam saatlerinde de devam etti.