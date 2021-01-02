Araç hurdalığında korkutan yangın!

Alınan bilgiye göre, Osman Gazi Mahallesi'nde trafikten çekilen araçların tutulduğu otoparkta hurda haldeki bir minibüs bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın diğer hurda araçlara sirayet etmeden söndürüldü.