Araç içinde sıkışarak ağır yaralanan kadın böyle kurtarıldı!

E-5 karayolu Kadıköy mevki'inde iddiaya göre sürücüsünün yolda hatalı geçiş yaptığı otomobile seyir halinde olan bir cenaze araç çarptı. İBB’ye ait olan cenaze aracına da arkadan gelen başka bir otomobilin çarpmasıyla zincirleme kaza meydana geldi. Arkadan gelen diğer araçlar kaza karışan araçlara çarpmamak için yolun sağına ve soluna kaçmaya çalıştı. Kazada biri ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı. Otomobilde sıkışarak ağır yaralanan yaşlı kadın itfaiyenin çabasıyla kurtarılarak ambulansa alındı. Yaralı kadın ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Kazaya karışan araçlardan birinin sürücüsü, “Cenaze aracının beyaz araca çarptığını gördüm. Vurmanın etkisiyle araç dönmeye başladı. Kaçmaya çalıştım kaçamadım. Kaldırma yapıştım. Yaralanan teyze vardı. Sıkışmış. İtfaiye ambulans geldi, götürdüler” dedi.

İtfaiyenin, otomobilde sıkışarak ağır yaralanan yaşlı kadını kurtardığı anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde itfaiye araçta sıkışan kadını kurtarıyor. Kadın sağlık ekipleri tarafında sedyeyle ambulansa alınıyor.