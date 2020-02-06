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06.02.2020 - 21:56 | | AA

Araç kullanırken bir yandan oyun oynayan minibüs şoförüne trafik eğitimi verildi

Sakarya'da araç kullanırken bir yandan da multimedya ekranından oyun oynadığı görüntüler sosyal medyaya yansıyınca ehliyetine el konulan minibüs şoförüne trafik eğitimi verildi.

Araç kullanırken bir yandan oyun oynayan minibüs şoförüne trafik eğitimi verildi

Geçen ay meydana gelen olayda, seyir halindeki aracın navigasyon için de kullanılan multimedya ekranından oyun oynadığı görüntüleri sosyal medyaya yansıyan minibüs şoförü L.K, el konulan ehliyetini, sevk edildiği sağlık kuruluşunun raporuyla yeniden aldı.

Daha sonra Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde Eğitim Büro görevlisi polis memuru Murat Ünal bir araya getirilen L.K'ya, seyir halinde cep telefonu ve benzeri elektronik cihazların kullanımının doğurabileceği sonuçlar ve zararlarına ilişkin eğitim verildi.

Eğitimden memnun kaldığını dile getiren L.K, polis yetkililerine teşekkür etti.

Kocaali ilçesinde minibüs şoförü L.K'nin, 15 Ocak'ta seyir halindeki aracın navigasyon için de kullanılan multimedya ekranından oyun oynadığı görüntüleri sosyal medya ve basında yer alması üzerine Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce çalışma başlatılmıştı. Görüntülerden tespit edilen şoför L.K. hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçundan adli işlem yapılmıştı. Karayolları Trafik Kanununun ilgili maddelerince idari para cezası uygulanan L.K'nin sürücü belgesine de el konulmuştu.

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