Araç muayene ertelendi mi 2020? Araç muayene süresi uzatıldı mı, son gün ne zaman?

Ülkemiz genelinde corona virüs tedbirleri alınmaya devam ediyor. Her alanda alınan kararlar, vatandaşların güvenliğini sağlıyor. Son dakika haberlerine bir yenisi daha eklendi ve Ulaştırma Bakanlığı yeni bir karar aldı. Araç muayene süreleri ile ilgili duyuru yapan Ulaştırma Bakanlığı, vatandaşları meraklandırdı. Peki Araç muayene ertelendi mi 2020? Araç muayenesi için son tarih ne zaman?

ARAÇ MUAYENESİ ERTELENDİ Mİ 2020?

Son dakika haberine göre corona virüs salgının etkisinin artması nedeniyle Ulaştırma Bakanlığı önemli bir karar aldı. Aracının muayene süresi gelenlere Bakanlık 3 ay süre tanıdı.

Corona virüs tüm dünyada etkisini artırarak devam ediyor. Salgın nedeniyle sokağa çıkılması tavsiye edilmezken hayatı kolaylaştıracak adımlar hükümet tarafından atılıyor.

Motorlu taşıt sahibi olan ve aracının muayene süresi gelenler için Ulaştırma Bakanlığı Resmi Gazete'de yayımladığı yönetmelikte değişikliğe gitti.

Corona virüs salgını nedeniyle muayene süresi gelen ve yaptıramayanlar için üç aylık süre tanındı. Üç aylık sürenin sonunda 45 gün içinde araç muayenesinin yaptırılması şartı getirildi.

Bu süre gerektiği takdirde Bakanlıkça uzatılabilecek.