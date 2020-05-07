Corona virüs nedeniyle 3 Nisan'da araç muayeneleri ileri bir tarihe alındı. Corona virüste normalleşme plan yavaş yavaş devreye alınırken araç sahipleri muayene tarihlerini de araştırmaya başladı. Peki, Araç muayene ertelendi mi, TÜVTÜRK muayene ne zaman?

ARAÇ MUAYENE ERTELENDİ Mİ?

"3 Nisan 2020 tarihli ve 31088 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Araç Muayene İstasyonlarının Açılması, İşletilmesi ve Araç Muayenesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik uyarınca;

3 Nisan 2020 tarihinden itibaren (3 Nisan dahil) üç ay içerisinde muayene süresi gelen araçlarının muayenesini gerçekleştiremeyen motorlu taşıt sahipleri, araç muayene işlemlerini bu sürenin bitimi olan 3 Temmuz 2020 tarihinden itibaren 45 gün içerisinde gerçekleştirebilirler.

Bu süre zarfında Türkiye genelindeki istasyonlarımız hizmet vermeye devam etmektedir. Halihazırda T.C Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen ve uygulanan önlemlere ek olarak Türkiye genelindeki tüm istasyonlarımızda gerekli hijyen tedbirleri alınmış bulunmaktadır."