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07.05.2020 - 11:50 |

Araç muayene ertelendi mi, TÜVTÜRK muayene ne zaman?

Binlerce araç sahibi aynı soruya cevap bulmaya çalışıyor: Araç muayene ertelendi mi, TÜVTÜRK muayene ne zaman? Corona virüste tablolar iyiye giderken araç sahipleri de muayene tarihlerini araştırıyor. İşte detaylar...

Araç muayene ertelendi mi, TÜVTÜRK muayene ne zaman?

Corona virüs nedeniyle 3 Nisan'da araç muayeneleri ileri bir tarihe alındı. Corona virüste normalleşme plan yavaş yavaş devreye alınırken araç sahipleri muayene tarihlerini de araştırmaya başladı. Peki, Araç muayene ertelendi mi, TÜVTÜRK muayene ne zaman?

ARAÇ MUAYENE ERTELENDİ Mİ?

"3 Nisan 2020 tarihli ve 31088 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Araç Muayene İstasyonlarının Açılması, İşletilmesi ve Araç Muayenesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik uyarınca;

3 Nisan 2020 tarihinden itibaren (3 Nisan dahil) üç ay içerisinde muayene süresi gelen araçlarının muayenesini gerçekleştiremeyen motorlu taşıt sahipleri, araç muayene işlemlerini bu sürenin bitimi olan 3 Temmuz 2020 tarihinden itibaren 45 gün içerisinde gerçekleştirebilirler.

Bu süre zarfında Türkiye genelindeki istasyonlarımız hizmet vermeye devam etmektedir. Halihazırda T.C Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen ve uygulanan önlemlere ek olarak Türkiye genelindeki tüm istasyonlarımızda gerekli hijyen tedbirleri alınmış bulunmaktadır."

Karaborsaya düşen ateş ölçerlerin fiyatı 70 liradan 700 liraya fırladıTürkiye’nin korona virüs ile mücadelesi devam ederken, fırsatçılar ateş ölçeri karaborsaya düşürerek, fiyatının 10 kat artmasına sebep oldu. Korona virüs öncesi 70 liraya satılan ateş ölçerlerin fiyatı 700 liraya kadar çıkarken İş Sağlığı ve Güvenliği Ekipmanları Merkezi (İŞGEM) Genel Müdürü Mehmet Narin, "Vatandaşlarımızın bu cihazı alırken acele etmemesi ve duyarlı olmasını rica ediyorum" dedi.
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