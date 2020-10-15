MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Araç muayenesinde sosyal mesafe hiçe sayıldı!
ABONE OL
15.10.2020 - 12:16 | | İHA

Araç muayenesinde sosyal mesafe hiçe sayıldı!

Türkiye’de araç yoğunluğunun en fazla olduğu illerden olan Aydın’daki araç muayene istasyonunda adeta insan sağlığı araç sağlığından önde tutuluyor. Uygun bekleme alanının olmadığı istasyonda, oluşan yoğunluk sebebiyle zaman zaman sosyal mesafe de kayboluyor.

Araç muayenesinde sosyal mesafe hiçe sayıldı!

Aydın’ın Efeler ilçesinde bulunan araç muayene istasyonuna gelen vatandaşlar, uygun bekleme alanı olmamasından dolayı yoğunluk oluşturdu. Yaşanılan yoğunluk sebebiyle zaman zaman sosyal mesafe kaybolurken, adeta “araç sağlığı insan sağlığından daha önde tutuluyor” dedirtti. Araçlarını muayeneye getiren vatandaşlar yaşanılan duruma tepki göstererek yetkililere seslenirken bekleme alanlarının yetersizliğinden dert yanarak “Paranın dışında hiçbir şeyin geçmediği Aydın’daki araç muayene istasyonun denetlenmesini ve uygun bekleme alanlarının oluşturulmasını istiyoruz” dedi.

“VATANDAŞIN KIYMETİ KALMADI”

Türkiye’de araç muayenelerinin özelleştirilmesinin ardından, yeni kurulan istasyonlarda gerek ekonomik gerekse insani açıdan ciddi mağduriyet yaşadığını belirten vatandaşlardan İbrahim K., “Maalesef bu iş tekelleşince vatandaşın hiçbir kıymeti kalmadı. Yetkililer her yerde sosyal mesafe denetimi yapıyor. Ancak araç muayene istasyonlarında ne sosyal mesafe var ne de vatandaşın sağlığına önem veriliyor. Aynı anda onlarca aracın muayene edildiği Aydın’daki Tüvtürk’e ait araç muayene istasyonunda yetkililer gelip baksın 10 kişinin oturabileceği bir alan yok. Yazın sıcakta kışın soğuk ve yağmurda insanlar kendi paraları ile adeta eziyet çekiyor. Yetkililerden buraların da denetlenmesini istiyoruz” diyerek Aydın’da insan sağlığının motorlu taşıt kadar değerinin olmadığını ileri sürdü.

İstanbul'da boz ayı paniği! Cep telefonu kamerasıyla görüntüledi...Gelen son dakika haberine göre, İstanbul Büyükçekmece’de 2 gün üst üste ortaya çıkan boz ayı vatandaşlarda tedirginliğe neden oldu. Büyükçekmece Belediyesi ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerinin ayının görüntülendiği bölgede yaptığı arama çalışmaları sonuçsuz kalırken ayının akıbeti merak konusu oldu.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

2020 Mevlid Kandili hangi güne denk geliyor? Mevlid Kandili ne zaman idrak edilecek?

2020 Mevlid Kandili hangi güne denk geliyor? Mevlid Kandili ne zaman idrak edilecek?

SGK yılda 1 kez ödüyor! Milyonlara ücretsiz…

SGK yılda 1 kez ödüyor! Milyonlara ücretsiz…

Oruç Reis'in dönüşüne 4 gerekçe

Oruç Reis'in dönüşüne 4 gerekçe

Polisten kaçan alkollü sürücüye 16 bin lira ceza!

Polisten kaçan alkollü sürücüye 16 bin lira ceza!

Sıradaki Haber