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14.01.2021 - 09:20 | | İHA

Aracında uyurken bacağından bıçaklandı!

Adana’da taşımacılık yapan bir kişi aracında uyuya kaldı. Bacağında yanma hissedince uyandı ve bıçaklandığını fark etti.

Aracında uyurken bacağından bıçaklandı!

Edinilen bilgiye göre, Karataş-Adana arasında taşımacılık yapan Ali Kelebek, Yüreğir Otogarında aracının içine yattı.

Bir süre sonra bacağında yanma hisseden Kelebek uyandı. Minibüs şoförü bacağından bıçaklandığını anlayınca 112'yi aradı. Olay yerine polis ekipleri de sevk edildi. Kelebek sağlık ekipleri gelinceye kadar kanamayı durdurmak için bacağını minibüsün kapısına dayayıp sandalyede oturdu.

Ali Kelebek, minibüste uyurken bıçaklandığını ne olduğunu anlamadığını kimseyi de görmediğini söyledi. Kelebek, sağlık ekiplerinin gelmesiyle ambulansla Adana Şehir Hastanesine götürüldü.

Polis, minibüs şoförünü bıçaklayan saldırganı bulmak için çalışma başlattı.

Polis böyle bastı! Evi eğlence mekanına çevirmişler...Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde eğlence mekanına çevrilen bir evde koronavirüs tedbirlerine uymayan 8 kişiye toplam 25 bin 200 lira idari ceza uygulandı.
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