Aracının el frenini çekmeyi unutunca...

Trabzon'da sabah saatlerinde aracının el frenini çekmeden bakkala giden bir kişi, dönüşte aracını bulunduğu yerde göremeyip araştırınca aracını yaklaşık 100 metre aşağıda bir binanın bahçesinde park halindeki başka bir otomobilin üzerinde buldu.

Kazada şans eseri yaralanan olmazken, maddi hasarın meydana geldiği kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.