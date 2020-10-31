31.10.2020 - 11:22 | | İHA
Aracının el frenini çekmeyi unutunca...
Trabzon’un kalkınma mahallesinde aracını park ederek bakkala giden bir kişi, bakkal dönüşü aracını yaklaşık 100 metre aşağıda başka bir aracın üzerine çıkmış vaziyette buldu.
Trabzon'da sabah saatlerinde aracının el frenini çekmeden bakkala giden bir kişi, dönüşte aracını bulunduğu yerde göremeyip araştırınca aracını yaklaşık 100 metre aşağıda bir binanın bahçesinde park halindeki başka bir otomobilin üzerinde buldu.
Kazada şans eseri yaralanan olmazken, maddi hasarın meydana geldiği kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.
Tsunaminin vurduğu Seferihisar görüntülendiİzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen depremin ardından ilçede deniz suyunun taşmasından dolayı yaşanan sorunlar giderilmeye çalışılıyor. İlçenin önemli turistik bölgesi Sığacık Mahallesi'ndeki birçok iş yerinin masa ve sandalyeleri sulara kapıldı.