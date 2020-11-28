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28.11.2020 - 12:59 |

Araçların motoruna giren kedi, itfaiye ekiplerine zor anlar yaşattı

Mersin’de, havanın soğumasıyla birlikte ısınmak için aracın motor bölümüne giren kedi, itfaiye ekiplerine zor anlar yaşattı. Bulunduğu yerden çıkıp 3 aracın daha motor bölümüne giren kedi, uzun uğraşlar sonucu çıkarıldı.

Araçların motoruna giren kedi, itfaiye ekiplerine zor anlar yaşattı

Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, Mezitli ilçesi Davultepe Mahallesi’nde bir kedinin aracın motor kısmına girdiği ihbarı üzerine bölgeye gitti. Ekipler, kediyi kurtarmak için çalışma başlattı. Ancak bu sırada çıkan kedi, 3 aracın daha motor bölümüne girdi. Ekiplere zor anlar yaşatan kedi, telefondan kedi sesi açılarak sakinleştirilip araçtan çıkardı. Ekipler, kediyi Adnan Menderes Bulvarı'ndaki ‘Miyav Park’a bıraktı.

 

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