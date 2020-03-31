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31.03.2020 - 10:51 | | DHA

Araçtan hırsızlık yapan 4 kişi tutuklandı!

İstanbul'da park halindeki otomobillerden hırsızlık yapan 2'si kadın 4 şüpheli yakalandı. Hırsızlık anları kameralara yansırken, Adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri, "Hayallerim çocuklarım, yaşamım ise Bakırköy" dedi.

Araçtan hırsızlık yapan 4 kişi tutuklandı!

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler, Gaziosmanpaşa, Eyüpsultan, Sultangazi ve Küçükçekmece'de meydana gelen 17 ayrı otomobilden hırsızlık olayı üzerine soruşturma başlattı. Polis, hırsızlık olaylarının meydana geldiği bölge ve civarlarda güvenlik kameralarını inceleyerek olaylara karışan şüphelilerin eşkal ve kimliklerini tespit etti. Ekipler şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler, şüphelilerin hırsızlık yaptıkları otomobili takibe aldı. Şüpheliler, 27 Ocakta polis ekiplerinin takibi sonucu kullandıkları otomobille yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğünde ifadeleri alınan şüpheliler Kiraz Ş. (23)'ün 17, Ülkü E. (29)'nin 12, Turgay E. (29)'nin 15, Şafak E. (24)'nin ise 22 adet suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Hırsızlık şüphelilerin park halindeki otomobillerin camlarını kırarak matkap, metrelerce kablo ve alet çantaları çalarak vatandaşları 10 binlerce TL zarara uğrattıkları öğrenildi. Şubede işlemleri tamamlanan 2'si kadın 4 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Araçtan hırsızlık yapan 4 kişi tutuklandı

ADLİYEYE SEVK EDİLEN ŞÜPHELİLERDEN İLGİNÇ SÖZLER

Adliyeye sevk edilen kadın şüphelilerden biri "Hayallerim çocuklarım, yaşamım ise Bakırköy" derken, bir diğer kadın şüpheli de "Bizim hayallerimiz çocuklarımız başka da hiçbir şey değil" dedi.

OTOMOBİLDEN HIRSIZLIK KAMERADA

Öte yandan, hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde otomobilleriyle olay yerine gelen şüpheliler park halindeki otomobillerden birine yaklaşıyor. Otomobilin arka camını kıran şüpheliler içinde bulunan eşyaları alıp olay yerinden kaçıyor.

 

 

 

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