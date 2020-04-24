Araf Ne Demek? Arafta Kalmak Kelimesi Nedir, Ne Anlama Gelir?
Araf kelimesi hem gündelik yaşamda hem de pek çok film ya da dizide sıkça karşılaşılan sözcükler arasında yer almaktadır. Özellikle İslam açısından önemli bir yere sahip olan anlamı ile dikkatleri üzerine toplamaktadır. Peki, Araf ne demek? Arafta kalmak kelimesi nedir, ne anlama gelir? İşte detaylar.
Araf Arapça kökenli bir kelimedir. Türkiye'de yerleşik olarak kullanılan bu kelimenin anlamı ‘Cennet ile cehennem arasındaki bir surun yüksek tepeleri’ biçiminde anılmaktadır. Bu yerin tam olarak neresi ve nasıl ne şekilde oldu bilinmemesine rağmen, Kur'an-ı Kerim'de geçmektedir.
Araf Kelimesinin Sözlük Anlamı Nedir?
Araf kelimesinin sözlük anlamına bakıldığında ‘cennet ile cehennem arasında yer alan bir surun yüksek tepeleri’ olarak bilinmektedir. Kur'an-ı Kerim'de de geçen bu kelime genel olarak bu anlamı üzerinden tanımlanmaktadır.
Günahları ve sevapları aynı olan kişilerin arınması için gideceği yer olduğuna inanılır. Bu arınma yeri nihai yer olarak da geçmektedir. Araf kelimesi gündelik yaşamda da kullanılmaktadır. Herhangi bir iki durum arasında kalındığı zaman ‘arafta kaldın’ gibi benzetmeler üzerinden değerlendirilebilmektedir.