Araf Ne Demek? Arafta Kalmak Kelimesi Nedir, Ne Anlama Gelir?

Araf Arapça kökenli bir kelimedir. Türkiye'de yerleşik olarak kullanılan bu kelimenin anlamı ‘Cennet ile cehennem arasındaki bir surun yüksek tepeleri’ biçiminde anılmaktadır. Bu yerin tam olarak neresi ve nasıl ne şekilde oldu bilinmemesine rağmen, Kur'an-ı Kerim'de geçmektedir.

Araf Kelimesinin Sözlük Anlamı Nedir?

Araf kelimesinin sözlük anlamına bakıldığında ‘cennet ile cehennem arasında yer alan bir surun yüksek tepeleri’ olarak bilinmektedir. Kur'an-ı Kerim'de de geçen bu kelime genel olarak bu anlamı üzerinden tanımlanmaktadır.

Günahları ve sevapları aynı olan kişilerin arınması için gideceği yer olduğuna inanılır. Bu arınma yeri nihai yer olarak da geçmektedir. Araf kelimesi gündelik yaşamda da kullanılmaktadır. Herhangi bir iki durum arasında kalındığı zaman ‘arafta kaldın’ gibi benzetmeler üzerinden değerlendirilebilmektedir.