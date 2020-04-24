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24.04.2020 - 18:58 |

Araf Ne Demek? Arafta Kalmak Kelimesi Nedir, Ne Anlama Gelir?

Araf kelimesi hem gündelik yaşamda hem de pek çok film ya da dizide sıkça karşılaşılan sözcükler arasında yer almaktadır. Özellikle İslam açısından önemli bir yere sahip olan anlamı ile dikkatleri üzerine toplamaktadır. Peki, Araf ne demek? Arafta kalmak kelimesi nedir, ne anlama gelir? İşte detaylar.

Araf Ne Demek? Arafta Kalmak Kelimesi Nedir, Ne Anlama Gelir?

Araf Arapça kökenli bir kelimedir. Türkiye'de yerleşik olarak kullanılan bu kelimenin anlamı ‘Cennet ile cehennem arasındaki bir surun yüksek tepeleri’ biçiminde anılmaktadır. Bu yerin tam olarak neresi ve nasıl ne şekilde oldu bilinmemesine rağmen, Kur'an-ı Kerim'de geçmektedir.

Araf Kelimesinin Sözlük Anlamı Nedir?

Araf kelimesinin sözlük anlamına bakıldığında ‘cennet ile cehennem arasında yer alan bir surun yüksek tepeleri’ olarak bilinmektedir. Kur'an-ı Kerim'de de geçen bu kelime genel olarak bu anlamı üzerinden tanımlanmaktadır.

Günahları ve sevapları aynı olan kişilerin arınması için gideceği yer olduğuna inanılır. Bu arınma yeri nihai yer olarak da geçmektedir. Araf kelimesi gündelik yaşamda da kullanılmaktadır. Herhangi bir iki durum arasında kalındığı zaman ‘arafta kaldın’ gibi benzetmeler üzerinden değerlendirilebilmektedir.

6 asırlık İnkaya Çınarı, corona virüs sebebiyle yalnız kaldıBursa'da, Uludağ yolu üzerinde bulunan 610 yaşındaki Tarihi İnkaya Çınarı, her yıl yerli ve yabancı binlerce turist tarafından ziyaretçi akınına uğruyor. 37 metre boyu ve 10 metrelik gövdesiyle Osmanlı Devleti'nin simgesi haline gelen 6 asırlık çınarın çevresi ise, koronavirüs salgını sebebiyle sessiz kaldı.Bursa'nın simge çınarlarının başında gelen 610 yaşındaki "Tarihi İnkaya Çınarı", her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti gölgesinde ağırlıyor. Gösterişli gövdesi ve dört bir yana uzanan kollarıyla her yıl binlerce kişiyi gölgesinde ağırlayan tarihi çınar, adını aldığı mahalle sakinlerinin de geçim kapısı görevini üstleniyor. Osmanlı Devleti'nin kurulduğu dönemde, devletin en önemli simgelerinden biri olan ve tarihe tanıklık eden İnkaya Çınarı, koronavirüs sebebiyle yalnız kaldı. 37 metre boyu, 53 metre tepe çapı ve 10 metrelik gövdesiyle tarihe tanıklık eden tarihi çınar, 610 yıldır en sessiz günlerini yaşıyor.
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