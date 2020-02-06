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06.02.2020 - 11:50 | | DHA

Aralarında doktor, eczacılar da var! Hepsi yakalandı

Manisa’nın Turgutlu ilçesi merkezli 5 ilde, renkli reçeteyle verilen ilaçları yasa dışı yollardan sattıkları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 12 kişi, yakalandı. Zanlılardan işlemleri tamamlanan 11'i ise, bu sabah adliyeye sevk edildi.

Aralarında doktor, eczacılar da var! Hepsi yakalandı

Sağlık Bakanlığı'nın iznine bağlı olarak psikolojik rahatsızlıkları bulunan hastalara uzman hekimler tarafından yazılabilen, etken maddelerinde uyuşturucu etkisi bulunması nedeniyle renkli reçete sistemine tabi olarak satışı yapılan ilaçların suistimali ve ticaretine yönelik Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.

Savcılık, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçu kapsamında soruşturma başlattı. Şüpheli doktorların, uyuşturucu satıcılarının topladığı psikolojik ve nörolojik rahatsızlığı olmayan kişilere ait kimlik fotokopileri ile hastaları görmeden para karşılığı reçete yazdığı, ayrıca şüpheli eczane sahiplerinin söz konusu ilaçları para karşılığı uyuşturucu satıcılarına topluca elden teslim ettiği tespit edildi. Şüphelilerin yakalanması, suç unsurlarının ele geçirilmesi için Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, geçen salı günü operasyon yaptı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesi merkezli olmak üzere Aydın, Muğla, İzmir ve Kırklareli'nde yapılan eş zamanlı baskınlarda aralarında 2 doktor, 2 eczacı ve 1 hastane çalışanı bulunan 12 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda bugüne kadar 4 bin 561 adet renkli reçete sistemine tabi psikolojik ve nörolojik ilaca, yüklü miktarda reçeteye, adına ilaç yazılan kişilere ait kimlik fotokopileri ve bilgisayarlara el konulduğu öğrenildi. Zanlılardan işlemleri tamamlanan 11'i, bugün saat 09.30 sıralarında, adliyeye sevk edildi.

 

 

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