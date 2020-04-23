23.04.2020 - 15:27 | | DHA
Aranan terör örgütü üyesi Van'da yakalandı
Van'da PKK/KCK'ya üye olmak suçundan 8 yıldır aranan örgüt üyesi, jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, gelen istihbarat doğrultusunda 8 yıldır terör örgütü PKK/KCK'ya üye olmak suçundan aranan kişinin adresini belirledi. Adrese operasyon düzenleyen jandarma, ismi açıklanmayan örgüt üyesini yakalayarak gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen örgüt üyesi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.