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09.06.2020 - 13:44 | | DHA

Arazi kavgasında silahlar çekildi: 1 ölü, 2 yaralı

Şanlıurfa'da da, iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Arazi kavgasında silahlar çekildi: 1 ölü, 2 yaralı

Olay, öğle saatlerinde Dağyanı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan iki ailenin fertleri arasında başlayan tartışma büyüyerek tabancaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. 

Kavga sırasında, kim tarafından ateşlendiği belirlenemeyen tabancadan çıkan mermilerle 3 kişi yaralandı. Silah seslerini duyanların ihbarı ile olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan Halit Kara, Salih Kayıkkıran ile Mehmet Salih Kara ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Acil serviste tedaviye alınan Mehmet Salih Kara doktorların tüm çabasına karşın hayatını kaybetti. Tedavileri devam eden 2 yaralanın ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olayın ardından jandarma ekipleri, kavgaya karışanları yakalaması için çalışma başlattı.

Diyarbakır'da 'ikinci dalga' endişesi! Vaka sayısı...Diyarbakır'da son bir haftalık süreçte corona virüs tanısı konulan hasta sayısı 300'ü geçti. İkinci dalga endişesi yaşanan kentteki iki pandemi hastanesindeki bire düşürülen klinik sayısı 5'e çıkarıldı. Yatak kapasitelerinin dolduğu hastanelerde yeni tanı konulanlar, evlerinde izole ediliyor. Dicle Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Covid-19 Yoğun Bakım Koordinatörü Prof. Dr. Recep Tekin, "Diyarbakır'da artan corona virüs vaka sayılarına baktığımızda ikinci dalgaya yakın bir durum söz konusu şu an için. Bu hızla devam edersek Diyarbakır ikinci dalgayı da aşacak gibi görünüyor. Nerdeyse vaka sayılarına yetişemez duruma geldik" dedi.
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