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09.10.2020 - 10:52 | | DHA

Ardahan’da 8 kaçak göçmen yakalandı!

Ardahan’da yurda kaçak yollarla giren Pakistan ve Afganistan uyruklu 8 kaçak göçmen yakalandı.

Ardahan’da 8 kaçak göçmen yakalandı!

Ardahan-Göle kara yolunda yurda kaçak giriş yapan göçmenlerin olduğu yönünde ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bölgede arama çalışması başlattı. Arazide beklerken bulunan Pakistan ve Afganistan uyruklu 1’i kadın 8 göçmen, yakalanarak emniyete götürüldü.

Göçmenler işlemlerinin ardından Göç Müdürlüğü'ne teslim edildi.

 

 

 

 

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