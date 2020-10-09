09.10.2020 - 10:52 | | DHA
Ardahan’da 8 kaçak göçmen yakalandı!
Ardahan’da yurda kaçak yollarla giren Pakistan ve Afganistan uyruklu 8 kaçak göçmen yakalandı.
Ardahan-Göle kara yolunda yurda kaçak giriş yapan göçmenlerin olduğu yönünde ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bölgede arama çalışması başlattı. Arazide beklerken bulunan Pakistan ve Afganistan uyruklu 1’i kadın 8 göçmen, yakalanarak emniyete götürüldü.
Göçmenler işlemlerinin ardından Göç Müdürlüğü'ne teslim edildi.
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